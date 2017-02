A pergunta é padrão quando um jogador está prestes a enfrentar um ex-clube, sobretudo um rival. As respostas, porém, variam. Ontem (20), dois dias antes de encarar o Corinthians amanhã (22), às 20h45, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), o agora palmeirense Willian não titubeou ao ser questionado se vai comemorar caso balance a rede em Itaquera.

“Claro, com certeza, e muito. Hoje meu ganha-pão vem do Palmeiras, minha família depende do Palmeiras. Com respeito, sem menosprezar, sem provocar, mas quem coloca o sustento hoje na minha casa é o Palmeiras”, disse.

Campeão brasileiro (2011) e da Copa Libertadores (2012) pelo Corinthians, o atacante de 30 anos fez anteontem (19) o seu primeiro gol com a camisa alviverde. Foi o gol que abriu o placar da vitória por 4 a 0 sobre o Linense, na Arena da Fonte, em Araraquara (SP). Antes mesmo disso, a relação com a torcida palmeirense se mostrava natural.

“Tudo isso, a gente vai conquistar dentro de campo. O que sempre levei para a minha vida, para a minha profissão, foi a seriedade no trabalho, o respeito pelo treinador, pelas equipes adversárias, mesmo em clássicos. Há momentos que esquentam, mas nunca faltando respeito. Ter jogado no Corinthians não me preocupou em nenhum momento”, comentou, antes de ser lembrado do bom retrospecto recente alviverde diante do rival.

“É jogo a jogo, mas vamos tentar manter isso aí. É sempre difícil jogar lá, mas o Palmeiras chega muito forte. O Corinthians também estará jogando diante de seu torcedor, vai ser pressão também. Nossa equipe é madura para estar bem organizada em campo. Que possamos manter esse invencibilidade e conseguir essa vitória, que seria importantíssima”.

O último treino antes do clássico será na tarde de hoje (21), na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa. Ontem, o meia venezuelano Alejandro Guerra e o zagueiro Edu Dracena, poupados no fim de semana, trabalharam com os reservas em campo.