Wellington Nem foi liberado ontem (23) para atividades com bola no São Paulo. O atacante se recuperou de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, que o deixou fora de ação por mais de duas semanas. A lesão ocorreu na estreia do Tricolor Paulista no Paulistão, a derrota para o Audax, por 4 a 2, no dia 5 de fevereiro, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Ao lado do preparador Pedro Campos, Nem fez uma série de exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular.

Após a vitória do São Paulo sobre o São Bento, por 3 a 2, no Morumbi, em São Paulo (SP), na terça-feira passada (21), Rogério Ceni disse que o atacante pode voltar a ser relacionado na próxima quarta-feira (1º), contra o PSTC, do Paraná, às 18h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela segunda fase da Copa do Brasil.

“Para o final de semana, é praticamente impossível. Tenho que avaliar a condição física. Torço para tê-lo em Londrina. Pode ser relacionado. Temos uma semana para isso. Aguardo sempre o retorno do próprio jogador, saber como ele se sente”, afirmou o técnico.

No período em que ficou machucado, Wellington Nem permaneceu no núcleo de reabilitação esportiva em atividades fisioterápicas. Nos últimos dias, fez testes com profissionais da área para constatar a possibilidade de retorno aos gramados.