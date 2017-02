Volume de gás canalizado consumido pela indústria em São Paulo diminui em 2016 – 15h43′

O volume de gás canalizado consumido pelo setor industrial no estado de São Paulo caiu 7,5% em 2016 com relação ao ano anterior. Segundo dados da Secretaria estadual de Energia e Mineração, o setor é responsável por 72,9% do consumo de gás natural no estado e utilizou 3,8 bilhões de metros cúbicos (m³).

“O gás canalizado é uma das principais fontes de energia para a indústria e São Paulo é o estado mais industrializado do país. A redução de 313 milhões de m³ no consumo anual de gás desse setor reflete exatamente a desaceleração da economia nacional em 2016”, disse o secretário da pasta, João Carlos Meirelles.

A termogeração também registrou queda da produção, devido à volta do período chuvoso. Com os reservatórios cheios, “as hidrelétricas passaram a funcionar normalmente, fazendo com que as termoelétricas fossem desligadas. Isso representou uma diminuição de 676 mil m³ de gás em 2016.

Consumo geral

Segundo os dados, o volume total de gás canalizado consumido pelos diversos setores no estado de São Paulo em 2016 registrou uma queda de 16,2% em comparação com o ano anterior. Foram utilizados 5,03 bilhões de m³ em 2016 contra 6 bilhões de m³ em 2015.

O setor residencial, que representa 4,5% do total da demanda, teve uma elevação de 15,4% em 2016 sobre o mesmo período de 2015. O comércio também apresentou elevação no acumulado do ano, com alta de 5,6%. Já o consumo de gás natural veicular (GNV),ficou praticamente estável no ano, com variação positiva de 0,4%.

Fonte: Agência Brasil