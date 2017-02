As viaturas da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) estão paradas por falta de combustível. Pelo que apurou a reportagem, são quatro motocicletas e quatro veículos que estão sem rodar, desde a semana passada.

As viaturas são de uso dos agentes municipais de fiscalização do trânsito, os conhecidos “amarelinhos”. Devido a esse problema, o trabalho de fiscalização do trânsito no perímetro urbano da cidade está comprometido. Sem viaturas, os agentes estão concentrando a fiscalização na área central, gastando a sola da butina.

OUTRO LADO

Conforme o secretário de Trânsito, Rodrigo Metello, não existe falta de combustível, mas sim “escassez do produto” pois, segundo ele, alguns veículos ainda estariam circulando. “O problema será resolvido apenas quando for realizada uma nova licitação para compra de combustível, porém desconheço quando isso deve ocorrer, uma vez que a responsabilidade é da Secretaria Municipal de Administração”, informou o secretário.

SEMÁFORO NA PONTE ‘AROLDO MARMO’

Sobre a instalação de um semáforo na rotatória do final da avenida Lions Internacional e o acesso à ponte “Aroldo Marmo de Souza”, o secretário informou que ainda não há data prevista para a colocação do equipamento. “Neste momento, a nossa prioridade é a inibição do tráfego de caminhões na avenida ‘Beira Rio’, com mecanismos que serão instalados”, antecipou Metello.