O projeto de lei 005/2017 que autoriza o município a firmar convênio com o Consórcio Regional de Saúde para contratação de profissionais de nível superior e plantões médicos, emendado pelo vereador Thiago Muniz (PPS), que propõe o convênio por 90 dias, foi vetado pelo prefeito e encaminhado para a Casa de Leis.

O veto foi encaminhado ontem para votação na sessão ordinária da Câmara Municipal e chegou a ser lido em plenário. Seria votado na próxima sessão, marcada para o dia 8 de fevereiro, mas o vereador líder do prefeito, Juary Miranda (SD), retirou o veto da Casa de Leis, impossibilitando a continuidade dos trâmites, uma vez que até mesmo vereadores da base do prefeito, como Sílvio Negri (PC do B) e Vilmar Pimentel (SD) se manifestaram contra a manutenção do veto. “Nosso interesse é que ele [veto] fosse votado hoje [ontem], mesmo sem a urgência. Conversamos com os vereadores e não sentimos firmeza neles no que diz respeito a manutenção do veto, principalmente dos vereadores da base. O problema tem sido os vereadores da base do prefeito”, disse Juary Miranda.

Thiago Muniz deixou clara a importância da derrubada do veto, em razão do concurso público realizado na gestão passada. “Ficam empurrando com a barriga e nós sabemos a dificuldade que é passar em um concurso público. Quem for favorável à manutenção do veto é contra o concurso público. Ficam fazendo contratações por meio de cooperativas sendo que temos profissionais capacitados e aprovados que podem ocupar estas vagas”, justificou o pepesista.

Thiago Muniz defendeu ainda que o prefeito respeite as decisões da Casa de Leis, “pois os legisladores foram eleitos pelo povo, sendo assim, escolhidos para defender os interesses coletivos da população. Somos eleitos para defender a comunidade e o que decidimos aqui precisa ser respeitado pelo Executivo, uma vez que vai de encontro com o que a população almeja”.

Sílvio Negri apontado como um dos que votariam pela derrubada do veto, explicou que mediante ao que defende, não teria como ser favorável ao veto do prefeito. “Sou concursado e não tenho como ser contra os aprovados. Temos que privilegiar e defender o concurso público. O ingresso das pessoas no serviço público é o concurso”, defendeu.

A princípio, o prefeito Zé Carlos do Pátio declarou a intenção de contratar por um período de dois anos, prorrogável por mais dois, o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso por um valor de R$ 38.430.969,60. Isto equivale dizer, segundo os parlamentares, que o prefeito terceirizaria a saúde em detrimento da nomeação dos concursados.

No entanto, no projeto que prevê a contratação do consórcio, o vereador Thiago Muniz fez uma emenda reduzindo a contratação para apenas 90 dias, o que segundo ele é o suficiente para o prefeito se organizar sem descontinuar os serviços do atendimento a saúde e começar a empossar os aprovados no último concurso público.

RGA

O projeto de autoria da Prefeitura de Rondonópolis que prevê o pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos do município, com data retroativa a janeiro de 2017, entrou ontem na forma regimental da pauta da Câmara Municipal. Agora, o projeto irá tramitar nas comissões antes de ser apreciado em plenário para votação, o que ainda não tem data definida. O reajuste é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que girou em 6,58% e é legalmente determinado pelos cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).