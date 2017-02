Três dos 21 vereadores avaliaram ontem à reportagem que a principal solução para o transporte coletivo de Rondonópolis “sair do vermelho” é a criação de alternativas para que o serviço seja mais rápido e eficiente.

“Hoje o trabalhador prefere ir de motocicleta para o trabalho ou outros compromissos gastando apenas 15 minutos, do que de ônibus gastando mais de uma hora na maioria das linhas. Precisamos encontrar alternativas para um transporte mais rápido, sendo este o principal atrativo para manter sua clientela de passageiros”, disse o vereador Thiago Silva (PMDB).

Para Roni Cardoso (PRTB), uma alternativa viável para tornar o transporte público mais rápido seria a criação de vias preferenciais em ruas e avenidas da cidade. “Com esta alternativa, os ônibus se livrariam de enfrentar enormes filas de veículos no trânsito, diminuindo o tempo de viagem. É uma proposta a ser estudada para implantar na cidade”, sugeriu o vereador.

De acordo com João Mototáxi (PSL), membro da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal, anteontem o prefeito reuniu um grupo de vereadores para discutir a situação do transporte coletivo de Rondonópolis, mas não chegou a nenhuma conclusão. “Para se manter na cidade a empresa que explora o serviço quer a isenção do Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza (ISSQN), aumento do valor da passagem e uma politica para aumentar e manter o número de passageiros. Porém, o prefeito disse que é difícil isentar imposto em um momento de crise financeira. Mas irei defender na Câmara e junto ao prefeito um plano de mobilidade urbana para garantir a sustentação do transporte coletivo e também dos mototaxistas ”, explicou.