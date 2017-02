O vereador Beto do Amendoim (PSL) declarou ontem à reportagem do A TRIBUNA que foi barrado, anteontem, pelos engenheiros que estão à frente das obras do Residencial Celina Bezerra. “É minha atribuição, como vereador, fiscalizar aquilo que está sendo feito para o povo e com o dinheiro do povo”, afirmou o parlamentar.

Conforme Beto do Amendoim, mesmo sem ter acesso ao local, ele foi informado e também percebeu que atualmente apenas seis pessoas estão trabalhando na obra. “Quanto a qualidade do serviço não pude verificar, pois fui barrado e informado pelo engenheiro de que no local não é permitida a fiscalização”, disse o vereador.

De acordo com Beto do Amendoim, ele buscou informações junto ao Ministério Público Estadual (MPE) sobre o episódio. “O MP sugeriu para que fosse requisitada a vistoria de forma regimental, ou seja, pela Câmara Municipal. Depois disso, se eles [engenheiros] continuarem negando a vistoria, eu poderei buscar os meios jurídicos que o caso requer”, avisou o parlamentar.

As obras do Celina Bezerra iniciaram em 2014 em uma área após o parque de exposições, ao lado do Residencial Alfredo de Castro, e geram preocupação em Rondonópolis, devido aos atrasos e a mensa fila de pessoas aguardando por uma moradia.

O projeto do “Celina Bezerra” prevê sua construção em duas etapas, sendo a primeira com 2.592 apartamentos pelo “Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 01”, voltado para famílias com renda até R$ 1.600,00.

O residencial vem sendo construído em blocos verticais de 04 andares, com 04 apartamentos por andar. Ao todo, está prevista a construção de 162 torres de 04 andares na primeira etapa. A estimativa inicial era que o complexo demandasse mais de R$ 162 milhões, com financiamento junto ao Banco do Brasil.