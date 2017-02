Pais e integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem de Rondonópolis procuraram o 1º secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, vereador Fábio Cardozo (PPS), para manifestar a preocupação com o possível fim do projeto, que é resultado da parceria entre o Instituto Ciranda e a prefeitura de Rondonópolis. Criada em 2015, a orquestra atende mais de 350 integrantes, com idades de sete a 25 anos, em sua maioria crianças e adolescentes de baixa renda.

“É um projeto (orquestra jovem) excelente de educação e inclusão social de nossas crianças e jovens, através da música. Esse projeto não pode parar. Vamos interceder, juntamente com os demais colegas, para sensibilizar o prefeito afim de que não seja interrompido, para que seja estimulado”, afirmou o vereador durante a sessão desta quarta-feira (22).

Fábio destacou que a Orquestra Sinfônica Jovem é um projeto cultural e social que pode transformar vidas. Pois, proporciona uma formação cidadã e o desenvolvimento de valores e princípios, “além de ofertar à comunidade um grande repertório cultural e artístico, transformando culturalmente crianças, jovens e adultos”.

Cardozo informou, ainda, na tribuna, que se reuniu no seu gabinete com o maestro Murilo Alves, presidente do Instituto Ciranda – Música e Cidadania, que informou que tem buscado informações a respeito da continuidade do projeto junto à prefeitura.

“Mas ele não tem conseguido sentar para dialogar com a atual gestão sobre a continuidade do convênio, que está em vigor”, disse o vereador socialista, acrescentado que a reunião com o maestro foi acompanhada pelo líder do executivo na Câmara, vereador Juary Miranda (SD), e o vereador Bilu do Depósito de Areia (PRTB), que se comprometeram em ajudar para que o projeto não seja interrompido.