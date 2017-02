Com uma atuação ruim, o Vasco saiu atrás no placar em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), mas arrancou a virada diante do Resende aos 40 minutos do segundo tempo: 2 a 1. Kiros abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo, de cabeça, e no início da etapa final o argentino Escudero argentino empatou (aos dois minutos do segundo tempo), marcando seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Thalles garantiu a vitória, aos 40 minutos do segundo tempo, após passe de Muriqui. O time de Cristóvão Borges ainda teve como figuras importantes o goleiro Martín Silva, que fez duas grandes defesas no primeiro tempo, uma delas com 20 segundos de jogo, e Nenê, que chegou a carimbar a trave em uma cobrança de falta na qual o goleiro rival sequer se mexeu.

Com a vitória, o Vasco chega aos seis pontos. Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, às 18h30, enquanto o Resende terá pela frente a Portuguesa, na Rua Bariri, às 15h30. Ambos os jogos serão no domingo.