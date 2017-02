O atendimento na agência da Receita Federal em Rondonópolis continua gerando reclamações. Desta vez, uma usuária denúncia ao Jornal A TRIBUNA irregularidades na distribuição de senhas visando o atendimento na unidade. O problema se verifica diante das enormes filas que se formam para atendimento na agência, com usuários madrugando para ter acesso aos serviços disponibilizados.

A agência da Receita Federal atende o público das 8h até as 12h. A média de atendimentos por dia pode variar de 60 a 70 pessoas, sendo que metade deste número é via agendamento feito pela internet. Caso o atendimento não seja agendado, a opção é chegar de madrugada e aguardar em uma fila a distribuição de senhas, sem a garantia de que será atendido. Diante do problema no atendimento, há relatos de usuários que chegam para ser atendidos na agência por volta das 3horas/4horas da manhã.

Conforme a denunciante, quando os usuários entram na agência, não há senha emitida pelo sistema interno para comprovar a hora da chegada. Ela atesta que a/o atendente faz o controle da ordem de chegada, mas a senha só é emitida e entregue às pessoas minutos antes de serem chamadas por um servidor da Receita para o atendimento. “Isso chama a atenção porque mesmo a pessoa tendo chegado de madrugada, enfrentado fila e, muitas vezes, chuva e frio, em sua senha não aparece o tempo real que ficou na espera para ser atendido”, alega.

A denunciante relata que, em conversa com outros usuários, constatou que a atendente, com o apoio da chefe da agência, burla o sistema fazendo com que a senha comece a contar o tempo somente poucos minutos antes do cidadão ser chamado e entrar onde estão as mesas com os servidores de atendimento. “E as pessoas que ficam na fila por mais de 5, 6 ou 7 horas, que chegam de madrugada? Não há esse respeito! Com essas mudanças no sistema, a Receita fica bem na fita porque não aparece lá esse tempo todo que falei! E o cidadão que paga certinho seus impostos, sofre na fila que não anda”, conta.

Para a denunciante, a senha precisa constar o tempo real que o cidadão ficou na fila. “Não é isso que está acontecendo. Acho que estamos sendo enganados”, afirma. Nesse processo, ela atesta que o usuário chega de madrugada na agência, mas recebe atendimento apenas 9h, 10h ou mesmo depois das 11h da manhã. A pessoa preferiu não se identificar porque depende dos serviços da Receita Federal, por isso tem medo de alguma retaliação, mas não concorda com os procedimentos e atendimento do local. “Acho que tem que ser feito alguma coisa”, continua a usuária, reforçando que a situação é injusta.

Se não bastasse o problema da irregularidade na distribuição da senha, a pessoa que fez a denúncia ao Jornal A TRIBUNA também aponta que a agência da Receita Federal em Rondonópolis, localizada agora junto à Avenida Governador Júlio de Campos, não oferece espaço coberto, nem mesmo toldo, no lado externo para proteger os usuários da chuva e do sol enquanto aguardam na fila. Assim como já mostrado pelo A TRIBUNA, completa que a agência possui poucos servidores para atender o município e mais 12 municípios da região, oferece poucas senhas e os usuários reclamam que não conseguem agendar o atendimento.

As reclamações quanto às deficiências da estrutura da agência se arrastam há vários anos, sem que haja providências.

AGÊNCIA LOCAL DIZ QUE NÃO PODE SE POSICIONAR

A equipe de reportagem do Jornal A TRIBUNA manteve contato com a agência da Receita Federal em Rondonópolis para que a gerência pudesse se posicionar sobre a denúncia efetuada, mas a informação repassada é que não pode se manifestar localmente com a imprensa sobre qualquer assunto. Todos questionamentos devem ser feitos junto à Receita Federal em Cuiabá. Com isso, a sociedade local, além do atendimento deficitário, fica sem resposta para problemas da agência local.