O juiz Wladymir Perri, titular da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, decidiu inovar a forma com que realiza julgamentos do Tribunal do Júri de Rondonópolis. Este mês, os júris serão realizados nos salões comunitários dos bairros Jardim Rivera, Santa Clara e Parque Universitário – onde aconteceram os homicídios de que os réus serão julgados. É a primeira vez que a ação é realizada em Rondonópolis. Os julgamentos acontecerão nos dias 16, 17 e 21.

Segundo o juiz Perri, a intenção de realizar os júris nas comunidades onde os crimes aconteceram é mostrar para a população que o Poder Judiciário está agindo, está próximo do jurisdicionado, e ainda inibir o aumento da criminalidade por meio da divulgação das penas aplicadas àqueles que cometem crimes contra a vida. “Aquele cidadão infrator vai pensar duas vezes antes de cometer algum crime porque ele sabe o risco de ser condenado, ele viu seu semelhante ser julgado na comunidade”, pontua o juiz.

A ideia surgiu a partir da percepção do magistrado de que as audiências do Tribunal do Júri costumam ser muito vazias, sem participação e envolvimento da sociedade. Paralelamente a isso, os moradores de comunidades que são palco de homicídios recorrentes desconhecem as penas aplicadas pela Justiça e ficam com a sensação de impunidade quando, na visão do magistrado, “a impunidade que falam do Judiciário não existe, porque a Justiça está sendo feita, estamos dando prestação jurisdicional”, ressaltou o juiz.

Outro ponto destacado pela iniciativa é possibilitar que a população se sinta mais segura, com o contato direto da Justiça próxima às pessoas. “O magistrado tem que se aproximar do jurisdicionado e da sociedade”, externa o magistrado.

As sessões do Tribunal do Júri serão realizadas nos dias 16, 17 e 21 de fevereiro. De acordo com o juiz Wladymir Perri, sua intenção é realizar os júris do mês de março da mesma forma e sucessivamente em outros bairros, até que todos os julgamentos dessa natureza sejam realizados nas comunidades e não mais no fórum.