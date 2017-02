O Flamengo iniciou ontem (20) a preparação para a semifinal da Taça Guanabara, contra o Vasco, no próximo sábado (25), às 17h30, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). O técnico Zé Ricardo adiantou que vai utilizar uma equipe alternativa amanhã (22), pela Primeira Liga, contra o Ceará, às 18h30, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE). O lateral esquerdo Trauco destacou que a melhor campanha rubro-negra não conta muito em partidas deste tipo.

“Creio que em partidas decisivas, como os clássicos, tudo é decidido dentro de campo”, disse o peruano.

O peruano falou sobre a possibilidade do clássico ser disputado com torcida única. Trauco se posicionou contra a medida da Justiça.

“Já passei várias vezes por isso nos clássicos de Lima. É algo ruim para o futebol”, declarou o lateral.

Para esta partida, o técnico Zé Ricardo tem um problema. O atacante Paolo Guerrero saiu do jogo contra o Madureira (vitória do time rubro-negro por 4 a 0, anteontem, dia 19 de fevereiro, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ) com um problema muscular e virou dúvida. O jogador, artilheiro rubro-negro no Campeonato Carioca, vai fazer tratamento intensivo para estar em campo contra os cruzmaltinos.