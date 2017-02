ATÉ QUE ENFIM

Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sempre muito “confusos” quando se fala de Rondonópolis, finalmente foram divulgados da forma como são. No balanço apresentado pela Sesp que falou sobre redução de casos de homicídios em cidades do Estado, os números de Rondonópolis foram divulgados de forma correta. Em janeiro de 2017, foram 16 homicídios registrados, o mesmo número de janeiro de 2016. Não é normal 16 mortes violentas, mas para combatermos esses crimes, devemos principalmente ter um diálogo coerente com a realidade da cidade.

RUAS CAÓTICAS

Na região Salmen, o A TRIBUNA vem divulgando que as ruas não estão em condições de tráfego. Medidas paliativas foram realizadas no Jardim das Paineiras, mas no Parque Universitário, a situação não está nada boa. Existem casos de pessoas com familiares doentes que não conseguem tirar seus veículos da garagem devido a buracos. Bem que a Coder, que anda passeando por algumas regiões, poderia também olhar pelos moradores do bairro.

MUDANÇAS

Em 2016, uma das maiores críticas quanto a realização da Exposul, foi o fato dos shows cristãos terem sido retirados da grade e de a feira ter ficado um pouco mais, digamos, elitizada. Agora, o Sindicato Rural está anunciando que os shows voltarão, e que o espaço físico da feira estará aberto para a visitação de escolas e também aos pequenos produtores, de forma mais ampliada. A notícia é muito bem-vinda. Uma das maiores feiras agropecuárias do País deve ter os melhores shows, os melhores expositores, e não deixar de lado a diversão e oportunidades para todos.

SEGURANÇA

O comentário na cidade atualmente é quanto ao fato do Estado de Mato Grosso assumir a segurança do Rondonfolia, enquanto na cidade, a população vive aterrorizada pela atuação de bandidos. Dizem que “para o povo não tem segurança, mas para a festa tem”. A cúpula da segurança na região garantiu que não é bem assim, que o policiamento do cotidiano não será afetado pelo trabalho no carnaval. É o que todo mundo espera, a polícia em todos os lugares.

LIGAÇÕES MAIS BARATAS I

As ligações feitas de telefones fixos para celulares estão mais baratas desde ontem (25). Os valores das chamadas locais tiveram uma redução entre 16,49% e 19,25% e, para as ligações interurbanas, a queda é entre 7,05% e 12,01%, dependendo da empresa. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a queda no custo das ligações se deve à redução das tarifas de interconexão, que é o valor cobrado de uma empresa pelo uso da rede de outra operadora para a realização de ligações. Desde 2014, a tarifa de interconexão vem caindo e novas reduções devem ocorrer até 2019, segundo previsão da Anatel.

LIGAÇÕES MAIS BARATAS II

A redução das tarifas vai beneficiar os 41,8 milhões de assinantes de telefone fixo do país. Ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações devem aumentar os investimentos na ampliação de suas redes, na melhoria da qualidade de serviços e no atendimento aos consumidores, conforme determinações da Anatel.