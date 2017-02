ASSINANTES NO CARNAVAL

Os dois primeiros assinantes do A TRIBUNA que telefonar hoje, 23, para a recepção do Jornal (fone 3410.3500) ganharão no ato (sem sorteio) um kit de convites para o camarote do Rondonfolia. Os dois terão acesso aos cinco dias de carnaval, de 24 a 28 de fevereiro, podendo pular ou apreciar tudo de camarote. Podem repassar os convites para outra pessoa. Uma dica, o expediente da recepção começa às 7.30h. Não adianta ligar antes.

CUTUCADA SURTIU EFEITO

E a Câmara Municipal de Vereadores agiu rápido após a boa cutucada que esta coluna deu na Casa de Leis, ao descobrir que o site da casa estava desativado, e a população sem acesso ao Portal Transparência. O portal foi disponibilizado, temporariamente, no link www.camararoo.com.br, até que o trâmite licitatório seja resolvido e uma empresa habilitada atenda a Câmara. Que bom! O importante é que as atividades da Casa tenham lisura e fiquem sempre à disposição da população.

NÃO VEIO

E mais uma vez, para evitar a chuva de questionamentos que já o aguardava, o secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas, enviou um de seus adjuntos e não compareceu ontem a Rondonópolis. Uma pena, pois toda a imprensa e diversos setores da sociedade estavam com as perguntas para serem feitas na ponta da língua. A principal delas, cadê as 30 viaturas prometidas para a Polícia Militar até, no máximo, dia 20 de janeiro? Será que o mandatário da segurança no Estado está com os dois pés atrás com os “ser humaninhos” que habitam a imprensa rondonopolitana?

MELHORANDO

Boas notícias da área econômica do País continuam sendo divulgadas, agora, é sobre a inflação de fevereiro. Prévia da inflação oficial é a menor para fevereiro desde 2012. A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), ganhou força de janeiro para fevereiro, passando de 0,31% para 0,54%, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem (22). No entanto, essa foi a menor taxa para o mês de fevereiro desde 2012 (0,53%).

LISTA DE EXONERADOS

E parece que após o ato heróico da médica socorrista do Samu de Rondonópolis, Luciana Horta, o seu nome saiu da lista dos funcionários contratados do Município que seriam exonerados pela atual gestão. Profissional extremamente capacitada e que atende no Samu como ninguém, Luciana sofria certa pressão dos “chefes”, e o seu nome já estava certo para a lista de exoneração, como aconteceu com outros profissionais de longa data do Samu, apenas por birra política. Diante de tanta comoção, os “chefes” aparentemente colocaram a mão na consciência e se deram conta de que o interesse da sociedade deve se sobrepor aos particulares.

REUNIÃO DO CONSEG DA REGIÃO SALMEN

E o presidente do Conselho de Segurança da Região Salmen, Jaime Araújo, informa que haverá reunião na próxima segunda-feira (27), as 19h30, na base comunitária da Região Salmen, para tratar de assuntos relacionados a segurança pública de toda a região. Na oportunidade, estarão presentes autoridades responsáveis pela segurança em Rondonópolis. De acordo com Jaime, os moradores da região estão convidados a participar e terão a oportunidade de cobrar as melhorias desejadas no setor para os bairros da Região Salmen.