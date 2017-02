INAUGURAÇÃO

E o secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas, estará na cidade hoje (22) para inaugurar a sede do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Rondonópolis, localizado na Avenida Marechal Dutra, n° 1063, Centro. A parte engraçada da história é que praticamente ninguém sabia que a cidade tinha em construção um novo Ciosp, ou que o existente está passando por reformas. Para não passarmos por perseguidores do secretário, vamos aguardar a tal inauguração e ver as grandes mudanças, antes de destilar o “veneno” contra a gestão da Sesp.

POSTES NO MEIO DA RUA – ISSO MESMO!

Não é de agora que quem passa pela Travessa Leblon, no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis, se depara com uma cena inusitada. Os postes de energia elétrica e iluminação pública não estão instalados nas calçadas, como deveriam ser, mas em pleno leito da via. Realmente, não se pode duvidar de nada em Rondonópolis. E olha que o feito bizarro, que pode gerar graves acidentes de trânsito, para desavisados e desatentos, é bastante antigo no lugar, mas nada foi alterado. Passou da hora da Prefeitura e da Energisa, companhia de energia elétrica que atua em Mato Grosso, tomarem providências para a correção necessária, colocando os postes no seu devido lugar.

CARRETA CEGONHA

TOMBA NA BR-163

Uma carreta cegonha, que transportava 11 carros zero km, derrapou na pista e virou no final da manhã de ontem (21) na BR-163, próximo ao terminal ferroviário, em Rondonópolis. O motorista, cujo nome não foi informado, não teve ferimentos. A empresa, proprietária da carreta, informou que o prejuízo material só será calculado após a retirada de todos os veículos da carroceria e avaliação dos mesmos. A pista sentido Norte (Rondonópolis) da rodovia duplicada ficou totalmente fechada por algumas horas, sendo liberada após a retirada da carreta e dos veículos.

FAIAD DEIXA A PRISÃO

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, expediu na noite de ontem (21) o alvará de soltura para que o ex-secretário de Estado de Administração e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Mato Grosso, Francisco Faiad, seja posto em liberdade. Faiad deixou o Batalhão do Corpo de Bombeiros da Capital por volta das 20h30. Ele estava preso desde o dia 14 de fevereiro em decorrência da 5ª fase da “Operação Sodoma”. O ex-secretário foi colocado em liberdade após entregar um imóvel como garantia para pagar a fiança de R$ 192 mil arbitrada pelo desembargador Pedro Sakamoto, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.