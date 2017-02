EM TEMPO…I

A atuação da equipe de socorristas do Samu em Rondonópolis, ao salvar um bebê após a mãe passar mal e morrer, gerou comoção na cidade e ainda mais admiração por esses profissionais. Em tempo, a médica responsável pela cesária de urgência, dra Luciana Horta, que já presta serviços ao Samu local há alguns anos, vinha sofrendo certa “pressão” nesse início de gestão, por pessoas com cargos de chefia que não estavam contentes com o seu trabalho, muito pelo destaque (merecido) que a profissional tem na cidade.

EM TEMPO…II

A “pressão” passou rapidinho quando a alta cúpula do Município se deu conta da repercussão do caso, e de como a médica Luciana é querida e respeitada na cidade. Rapidinho, a gestão deu um jeito de promover uma homenagem aos profissionais envolvidos no caso (justa por sinal), e também pegar uma “caroninha” na história para fazer bonito. Ao menos, parece que alguém demonstrou bom senso, em saber separar desavenças pessoais com atendimento de qualidade para a população e a necessidade de profissionais humanos.

AS MAIS COBRADAS I

As secretarias mais cobradas no Município de Rondonópolis são, sem dúvidas, as de Saúde, de Educação e de Trânsito. Embora tenha acertado em muita coisa neste início de gestão, o prefeito Zé Carlos do Pátio vem enfrentando problemas com as respectivas pastas, que estão patinando. Na educação, além da confusão com os diretores, nomeação de professores e atraso no início do ano letivo, agora, com o retorno das aulas, unidades enfrentam ainda problemas com funcionários. Na saúde, primeiro a nomeação de um secretário não muito apropriado, terceirização e contratos secretos com cooperativas. No trânsito, demora para resolução de problemas na cidade, com apagão em semáforos, e até mesmo falta de combustível para a frota.

AS MAIS COBRADAS II

O funcionamento dessas três secretarias é primordial para uma avaliação positiva da gestão, e se o prefeito Zé do Pátio quer ver a popularidade crescer, é bom ficar bem atento com o que acontece nas pastas que carregam o Município. Vale lembrar que a Comunicação, não tão “urgente”, também vem capengando. Abre o olho Zé!

ESTUDANTE DE MEDICINA É ENCONTRADA MORTA

A universitária rondonopolitana Tathyanne Tremura Rezende, de 23 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do quarto da casa onde morava em Rio Verde (GO), na noite de domingo (19). Ele estudava Medicina na Universidade de Rio Verde (UniRV). De acordo com informações da Polícia Civil, a suspeita é de que a jovem tenha cometido suicídio. Conforme foi divulgado pela imprensa, um familiar contou que a estudante teria discutido com o namorado por telefone antes do caso.

UNIVERSIDADE LAMENTA

Em nota, a UniRV lamentou a morte da estudante rondonopolitana. “O reitor da Universidade de Rio Verde – UniRV, professor Dr. Sebastião Lázaro Pereira, em nome da Reitoria e de toda a comunidade acadêmica, manifesta pesar pelo falecimento da acadêmica da segunda turma de Medicina Tathyanne Tremura Rezende. Neste momento de luto, a UniRV presta solidariedade a todos os familiares e amigos”, finaliza a nota, acrescentando que o corpo, depois de velado em Rio Verde, foi trasladado para Rondonópolis.