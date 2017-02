JÚRI NO PARQUE UNIVERSITÁRIO

Depois do Jardim Rivera e do Santa Clara, o Tribunal do Júri de Rondonópolis volta a se reunir na próxima terça-feira, dia 21, desta vez na sede da Unisal, no Parque Universitário, onde está previsto o julgamento de Anderson de Alcântara Dias, 35 anos, acusado de assassinar Osmair Rocha Correia. O crime ocorreu no dia 4 de novembro de 2012, na Vila Olinda.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESATUALIZADO

A Prefeitura de Rondonópolis está deixando de lado a devida atualização do Portal da Transparência, como exige a legislação. Apesar de manter o portal que permite aos cidadãos o acesso a informações importantes, os dados estão desatualizados. Em alguns assuntos, os dados estão defasados em mais de cinco meses. Em tempo de agilidade na informação, isso não pode ocorrer! Inclusive, em 2015, a Justiça mandou a Prefeitura fazer a devida atualização do portal. Está na hora do Ministério Público do Estado entrar em ação novamente.

PROJETO ANTECIPA FERIADOS I

Tramita na Câmara Federal um Projeto de Lei do deputado Laercio Oliveira (SD-SE), que antecipa para as segundas-feiras os feriados que caírem nos demais dias da semana. A proposta excetua os feriados que ocorrerem nos sábados e domingos e os feriados dos dias 1º de janeiro (Confraternização Universal), 7 de setembro (Independência) e 25 de dezembro (Natal).

PROJETO ANTECIPA FERIADOS II

Segundo o texto, ocorrendo mais de um feriado na semana, eles serão comemorados em dias consecutivos a partir da segunda-feira seguinte. O objetivo de Laercio Oliveira é “evitar a ocorrência das chamadas ‘pontes’, quando, por exemplo, uma segunda-feira é ‘emendada’ a um feriado que caia em uma terça-feira, provocando a perda de dia útil na semana”.

“LICENÇA-MENSTRUAL” I

O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) criticou a postura de “desdém” de alguns setores a respeito do projeto de “licença-menstrual”, que estabelece até três dias folga para as trabalhadoras durante a menstruação. A proposta, de autoria do peemedebista, acrescenta artigo à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), na parte que trata do trabalho da mulher e prevê a compensação das horas não trabalhadas para que não haja prejuízo para a empresa.

“LICENÇA-MENSTRUAL” II

De acordo com Bezerra, o problema é “grave” e a medida visa dar “condições adequadas” de trabalho às mulheres.“É um problema grave. Alguns estão desdenhando esse projeto, assim como fizeram com a emenda das domésticas. Muitos desdenhavam, achavam que ia aumentar custos, mas ela está aí implantada, não há anormalidade nenhuma”, disse, referindo-se ao seu projeto que tirou as domésticas da informalidade.