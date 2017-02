FAIAD SEGUE PRESO I

O desembargador Pedro Sakamoto se recusou a julgar o pedido de liberdade do ex-secretário de Estado de Administração e ex-presidente da OAB-MT, Francisco Faiad, preso preventivamente pela Polícia Civil na quinta fase da Operação Sodoma. O magistrado entendeu que cabe ao desembargador Alberto Ferreira de Souza analisá-lo, pois é o relator dos pedidos de habeas corpus protocolados pelos acusados de corrupção na Operação Sodoma da Polícia Civil.

FAIAD SEGUE PRESO II

Sakamoto alegou que é necessário preservar o princípio do juiz natural. “Em síntese, tenho que os princípios do juiz natural da causa, da segurança jurídica e da celeridade processual determinam o respeito à prevenção do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza para conhecer de todos os processos e recursos oriundos da ‘Operação Sodoma’”, justificou.

PONTE NÃO FOI LIBERADA

A promessa de liberar na segunda-feira passada (13/2) o trânsito na ponte sobre o Ribeirão Arareau na Rua 13 de Maio não se cumpriu. Ainda ontem o trânsito sobre a referida ponte continuava interditado em função de avarias no aterro da cabeceira, causadas pela enxurrada das chuvas. A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) prometeu a recuperação emergencial da ponte, mas permanece na dívida. Pelo andar da carruagem, a administração Zé do Pátio vem deixando a desejar, neste seu início, no quesito de agilidade para resolver os problemas que aparecem na cidade.



DESCASO I

E segue o descaso por parte do Governo do Estado de Mato Grosso com a população de toda a região, atendida pela Perícia Técnica e Identificação Oficial (Politec). O prédio do Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que tem o segundo maior Produto Interno Bruto do Estado, segue sendo um verdadeiro muquifo, sem condições de trabalho para os servidores e sem atendimento humano para as famílias de vítimas. A reforma que é cobrada há muitos anos, e que para o Estado foi feita, não engana nem quem é muito bobo… Passou uma tinta e disse que reformou.

DESCASO II

Antes o problema fosse só esse… Você sabia que, se por acaso um familiar se acidentar e morrer no local, o corpo só será retirado porque as funerárias da cidade enviam um veículo para auxiliar os peritos? Pois é, a Politec não tem veículo para transporte de corpos. Politec sem estrutura, prédio da 1ª Delegacia de Polícia querendo desabar na cabeça dos servidores e da população, viaturas prometidas que nunca chegam… Vai bem a Segurança Pública em Rondonópolis, vai é bem mal! Não fosse algumas pessoas muito comprometidas com o trabalho, sabe-se lá como ficaria esta cidade.