É MELHOR PREVENIR… I

A prefeitura promete até o fim da próxima semana, solucionar o problema das pontes da Rua Dom Pedro II e da Rua 13 de Maio. O jornal A TRIBUNA vem alertando sobre a situação, e cobrando que a reparação dos danos seja feita antes que algo mais grave aconteça. É melhor prevenir, já diz o ditado.

É MELHOR PREVENIR… II

Vale lembrar que esses problemas foram deixados pelo ex-prefeito Percival Muniz. No caso da 13 de Maio, já são quase dois anos que houve um rompimento de uma galeria e a cabeceira da ponte foi prejudicada. Por cima, estava tudo bem, por baixo, a ponte com sérios problemas. Mas sabe como é, obra que ninguém vê quando passa não precisa ser realizada, já que não dá votos. Agora, sobrou para o Zé do Pátio resolver o problemão.

IRONIA

No fechamento do Banco do Brasil da Vila Operária, chamou a atenção a “presença de muitas autoridades, da classe política, totalmente revoltada com a situação”. A ironia é para lembrar os políticos de que quando a agência abriu, o que não faltou foi gente para querer ser o “pai” do banco. Agora, ninguém sabe, ninguém viu.



MOÇÃO DE REPÚDIO

Como toda regra tem sua exceção, o vereador Thiago Silva (PMDB), que participou da manifestação, disse que vai apresentar, na Câmara Municipal, uma moção de repúdio à Superintendência do Banco do Brasil, devido ao fechamento da agência da Vila Operária. “Como vereador e morador da região da Vila Operária participei da manifestação do Sindicato dos Bancários contra o fechamento da agência. Demonstramos a nossa solidariedade com a população e a nossa indignação contra esta decisão contrária aos anseios coletivos”, disse o vereador.