O técnico Tite convocará no dia 3 de março (sexta-feira após o Carnaval) a Seleção para os jogos contra o Uruguai e Paraguai, pelas 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018. A novidade é o local do anúncio: em vez de usar a sede da CBF, no Rio de Janeiro, como de costume, o treinador receberá a imprensa no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 10h, no hangar de uma empresa aérea que é uma das patrocinadoras da entidade.

A Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias com 27 pontos, seguido pelo Uruguai (23). Os paraguaios estão em sétimo lugar, com 15. Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta para o Mundial da Rússia, enquanto o quinto lugar fará repescagem contra o representante da Oceania.

A partida com o Uruguai está marcada para 23 de março, às 19h00, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Cinco dias depois, a Seleção de Tite encara os paraguaios na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), às 20h45. O principal desfalque do técnico deverá ser Gabriel Jesus, que passou por uma operação no pé direito na semana passada e ficará entre dois e três meses parado.

Tite afirmou que o lateral-direito Mariano, do Sevilla, da Espanha, tem sido observado e pode ganhar uma chance. Sobre o substituto de Jesus, o treinador afirmou que Diego Souza, do Sport, poderia fazer a mesma função do atacante do Manchester City.