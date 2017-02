O vereador Thiago Muniz (PPS), em discuso ontem durante uma sessão extraordinária da Câmara Municipal, discordou publicamente do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e declarou que o novo Plano Diretor de Rondonópolis deve contemplar todas as classes sociais. “O prefeito declarou, durante uma reunião para discussão do plano diretor, que um documento redigido por representantes de várias classes está sendo elaborado para atender apenas uma parcela da sociedade e, isso não é verdade. Aqui estão pessoas comprometidas e que, de uma forma responsável, estão buscando elaborar um projeto que beneficie a todos”, defendeu o parlamentar.

De acordo com o vereador, o prefeito tem falado em defender as classes C, D e E, mas não é o que parece. “Quando ele jogou aquelas famílias, sem infraestrutura básica, lá no grilo, que hoje é o Alfredo de Castro, não pensou em ninguém. As pessoas de classe baixa merecem o mínimo de dignidade e respeito. O povo não pode ser jogado em um lugar sem água, esgoto e saneamento básico. As pessoas merecem ter dignidade pra morar”.

Para Thiago Muniz, é preciso acabar com os discursos de divisão de classes. “Estaremos na Câmara para fazer o contraponto diante dessas falas. As classes mais humildes também serão beneficiadas no plano diretor porque o projeto é para todos. Não consigo ver mudança no novo gestor, pois é inadmissível que o discurso do chefe do executivo frente aos empresários, ao Ministério Público e todos presentes na oportunidade, fosse aquele de desunião de classes. O plano diretor tem que ser para todos, principalmente para os que mais precisam, porém de uma forma digna para o cidadão que precisa do crescimento ordenado da cidade. Não se pode criar residenciais longe da área urbana e sem infraestrutura”, enfatizou.

Thiago Muniz, assim como outros legisladores, participou da reunião convocada pelo Ministério Público de atualização do Plano Diretor, realizada na manhã de ontem (14). O encontro reuniu autoridades, empresários e representantes de entidades, que na oportunidade puderam fazer o uso da fala e propor sugestões para o projeto e para a condução dos trabalhos.

O Plano Diretor é formado por um conjunto de regras, orientações e princípios que visa orientar os gestores públicos no sentido de estabelecer ordem na ocupação do espaço, seja ele urbano ou rural. Ele poderá estabelecer diversos parâmetros no sentido de tornar a cidade mais acessível e que exista ordem na forma de ocupação, construção civil, exploração pública dos espaços, entre outros.