Por 8 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (15) manter a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Operação Lava Jato. Cunha está preso desde outubro do ano passado em um presídio na região metropolitana de Curitiba (PR) por determinação do juiz federal Sérgio Moro. Mais informações na edição desta quinta-feira (16) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil