O ano 2017 está só começando e junto com o novo ano a continuidade das ações do Sicredi Sul MT. Na manhã do sábado (21/01) foi realizada a 53ª edição do Projeto Recuperando Nascentes, na Fazenda Talismã, distante 6 km de Rondonópolis. Cerca de 1150 mudas das espécies Ipê, Angico, Aroeira, Embaúba, Jenipapo e Ingá foram plantados.

De acordo com o presidente da Cooperativa, Marco Túlio Duarte Soares, a ação criada para beneficiar nascentes na Região Sul de Mato Grosso hoje é exemplo adotado por outras cooperativas espalhadas pelo País. “Essa é primeira de muitas ações que iremos realizar em 2017. Agradeço aos nossos colaboradores, associados e parceiros que sempre se fazem presente e nos ajudam a concretizar esse trabalho maravilhoso em prol de nosso meio ambiente”, destacou.

O Projeto teve início em Agosto de 2012, já foram plantadas mais de 70 mil mudas na Região Sul de Mato Grosso. No próximo dia 18 de fevereiro acontecerá mais uma edição do Projeto Recuperando Nascentes na Fazenda Bismarck que fica na MT 130 km 37.