Após a derrota nas eleições para a presidência do Senado Federal, o senador mato-grossense José Medeiros (PSD) avalia que, mesmo tendo conseguido apenas dez votos, saiu vitorioso do pleito. “Tive dez votos, porém me sinto vitorioso porque com esta candidatura nós colocamos o sentimento expressado nas ruas. Agradeço muito aos movimentos que pediram votos dos demais senadores e estiveram na frente do Senado torcendo pela nossa eleição. Também agradeço ao povo de Mato Grosso que torceu e queria ver um senador do estado na presidência do Senado Federal. Saímos vitoriosos porque levamos a mensagem de que queremos um Senado democrático e representativo dos estados, ético e que preze pela moral. Daqui para frente serei um senador bem mais imbuído em cobrar o que Mato Grosso e o Brasil merecem”, disse José Medeiros.

O senador foi derrotado anteontem na eleição para a presidência do Senado Federal. Ele obteve apenas 10 votos, contra 61 do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), que foi eleito presidente da Casa para o biênio 2017/2018. Outros dez senadores votaram em branco.

Antes das eleições, Medeiros havia declarado que não era certo que contaria com os votos dos senadores mato-grossenses Cidinho Santos (PP) e Wellington Fagundes (PR), o que se confirmou conforme repassou o próprio José Medeiros.