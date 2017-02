Senador José Medeiros não merece esta infame!!

Sou empresário no ramo de calçados e confecções no Mato Grosso há mais de 47 anos. Nunca fui político e nem pretendo ser. Mas estou inconformado e não vou me calar diante desta notícia tendenciosa e distorcida quanto ao senador José Medeiros na cidade de Querência. Possuímos filiais no Médio Araguaia dentre elas na cidade de Querência. Para quem não conhece Querência, é uma cidade com pouco mais de 17 mil habitantes, onde ainda preza por uma cultura de cidade do interior apesar do seu notável crescimento econômico. As empresas comerciais ainda têm o hábito de fechar no horário de almoço e além disto são poucas opções de estabelecimentos comerciais no gênero alimentício.

Destes poucos estabelecimentos que possui em dias da semana, por ter movimento fraco, acredito eu que combinam entre si de : “Hoje eu abro… e você fica fechado..” e assim vão fazendo rodízio. Mas, o que quero dizer que nestas poucas opções está a Lanchonete Gela Guela alvo de críticas ao senador José Medeiros com caráter difamatório dizendo tratar de uma BOATE onde o mesmo teria feito gastos com verba parlamentar. Conheço o Gela Guela que foi titulada como Boate por ter espaço maior, onde aos finais de semana tem música ao vivo e espaço para dança.

Primeiro, gostaria de dizer que na citada Lanchonete é ponto de encontros comerciais e muito bem frequentado por famílias, pessoas de bem onde oferece em seu cardápio um delicioso bolinho de mandioca com carne seca, caldos, aperitivos, sorvetes, pizza, ou seja, de tudo um pouco, eu particularmente sou fã do bolinho.

Enfim, é o lugar onde eu e minha família e todo o pessoal da área administrativa da minha empresa vão fazer a refeição a noite na cidade de Querência quando lá estamos.

Fica aqui meu repúdio por esta notícia DISTORCIDA e tão TENDENCIOSA no qual visa tão somente denegrir a imagem do senador Medeiros e que facilmente o povo acreditou.

(*) José Antonio Martins Sanchez é empresário