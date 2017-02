O trânsito voltou a ficar tumultuado neste sábado (18/2) em função de um apagão registrado nos semáforos em três cruzamentos na Avenida Bandeirantes, uma das principais vias da cidade. Segundo informações, o problema iniciou na noite desta sexta-feira e até o fechamento desta edição, na tarde de ontem, o problema persistia sem qualquer providência por parte da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

A pane nos semáforos ocorreu nos cruzamentos da Avenida Bandeirantes com a Rua Dom Pedro II, da Avenida Bandeirantes com a Rua Rio Branco e da Avenida Bandeirantes com a Rua Otávio Pitaluga, no Centro. Os motoristas que passavam pelos locais precisavam de muita atenção, para evitar acidentes, e de paciência diante do travamento do trânsito, em alguns momentos.

É o segundo final de semana seguido que semáforos da região central sofrem apagão em Rondonópolis. No final de semana dos dias 11 e 12 deste mês, no entanto, o problema foi ainda mais grave, pois a pane atingiu um número maior de semáforos do quadrilátero central, resultando em um caos no trânsito da região. Na ocasião, a explicação foi que o problema foi gerado a partir de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Os transtornos ocorrem após a vigência do novo sistema de sinalização semafórica, implementado pela Prefeitura no quadrilátero central no ano passado. Segundo informado, o novo sistema é todo informatizado e interligado por fibra óptica a uma central de controle, o que possibilita a supervisão dos equipamentos de forma online. A modernização semafórica está custando aos cofres públicos cerca de R$ 2,784 milhões, pagáveis em 18 meses.

Apesar do novo apagão em cruzamentos importantes do sistema viário de Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito não se posicionou sobre o problema ocorrido neste fim de semana. A reportagem do Jornal A TRIBUNA tentou buscar um posicionamento do secretário municipal do setor sobre a situação, mas não conseguiu contato neste sábado.