Saúde promove mutirão de cirurgias em hospitais federais do Rio – 10h52′

Em operação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde deu início a um mutirão de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos nos seis hospitais federais do Rio – Andaraí, Ipanema, Lagoa, Bonsucesso, Cardoso Fontes e Servidores.

O objetivo é desafogar as filas de maior demanda do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). O mutirão vai durar 90 dias, período em que os hospitais federais deverão fazer 5.460 cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos.

Desse total, 3.160 serão cirurgias de média e alta complexidade, que atualmente só são feitas em escala maior nos hospitais do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, como de catarata, hérnia, vesícula e nas áreas de pediatria e dermatologia (como biópsias). Somente de catarata serão 1.400 cirurgias.

Uma paciente que aguardava na fila do sistema de saúde desde agosto do ano passado, Marise Moreira Mello, elogiou a iniciativa do governo. Ela foi chamada ontem (1º) para ser operada da vesícula.

“Foi a melhor coisa ter acontecido isso. Eu já não tinha esperança de ser chamada, pois conheço pessoas que estão na fila há mais tempo que eu. Ainda mais que o carnaval está chegando, o que atrasa ainda mais esses procedimentos. Graças a Deus, tudo correu melhor que o esperado e desejo que muitas outras pessoas tenham a mesma oportunidade que estou tendo, de ter uma vida melhor”, disse.

O mutirão organizado pelo Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde (DGH) prevê 2.300 consultas nas áreas de urologia, com exames de próstata, oftalmológica geral e para glaucoma, e dermatologia. As consultas são necessárias para o encaminhamento de pacientes para exames complexos e para cirurgias.

A ação de abertura de vagas será monitorada em tempo integral para o recebimento de novos pacientes, incluindo pessoas de outras regiões do estado do Rio de Janeiro, como a Baixada Fluminense, local que demanda muitos atendimentos de média e alta complexidade, como hospitalização, tratamento de câncer e hemodiálise.

A rede pública de hospitais federais no Rio já fez 14% de atendimentos de emergência a mais em 2016 do que no ano anterior, chegando a 106.884 atendimentos desse tipo.

Fonte: Agência Brasil