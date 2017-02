Calma, ainda é começo de temporada. Olha, o goleiro falhou. Não esqueça que a zaga também se atrapalhou… É claro que há argumentos para baixar a bola do São Paulo. Sempre tem. Mas vai ser difícil conter a euforia dos são-paulinos depois da goleada por 5 a 2, sobre a Ponte Preta, de virada, neste domingo, no Morumbi, pela segunda rodada do Paulistão. Há razões de sobra para justificar a empolgação: estádio lotado, estreia do técnico Ceni em casa, apresentação de Jucilei e Pratto, três gols de Gilberto, golaço de Thiago Mendes, Cueva em grande fase, olé…

Na quarta-feira, às 20h45, o São Paulo vai até a Vila Belmiro para um clássico contra o Santos, pela terceira rodada do Paulistão. No mesmo dia, de novo fora de casa, a Ponte Preta visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 18h30.