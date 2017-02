O São Paulo foi mal na estreia de Rogério Ceni em competições oficiais. Com muitas falhas individuais e pouca mobilidade coletiva, levou 4 a 2 do Audax na tarde deste domingo (5), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela primeira rodada do Paulistão.

Chavez fez os dois gols tricolores e empatou (gol aos 29 minutos do primeiro tempo e outro gol aos 36 do primeiro tempo) a partida após a equipe de Fernando Diniz abrir 2 a 0 na etapa inicial (com gol de Marquinho aos cinco minutos do primeiro tempo e com gol de Pedro Carmona, aos nove minutos do primeiro tempo). No segundo tempo, porém, o time mandante buscou mais dois gols (um gol com Felipe Rodrigues, aos nove minutos do segundo tempo, e outro gol de Pedro Carmona, aos 29 minutos do segundo tempo) e assegurou a vitória.

Pela segunda rodada da competição estadual, o Audax visita o Linense no sábado, às 16h. No domingo, no mesmo horário, o São Paulo recebe a Ponte Preta. Antes, na quinta-feira, às 21h30, o Tricolor estreia na Copa do Brasil contra o Moto Club, em jogo único em São Luís, no Maranhão.