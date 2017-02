São Paulo distribui 500 mil kits de TV digital; sinal analógico acaba em março – 15h39′

Cerca de 500 mil kits para conversão do sinal de TV para digital foram distribuídos na Grande São Paulo. O desligamento da transmissão analógica na capital paulista e nos outros 38 municípios que compõem a região metropolitana deve ocorrer no dia 29 de março. Até lá, a expectativa da Seja Digital, entidade responsável por conduzir o processo de digitalização do sinal de televisão, é que pelo menos mais 400 mil kits sejam entregues antes da mudança definitiva do sistema de transmissão nas cidades.

Estão disponíveis 1,87 mil conjuntos de aparelhos, que incluem antena de TV digital, conversores e controle remoto. O material será distribuído para famílias de baixa renda, que teriam dificuldades de arcar com a mudança por conta própria. Famílias que estejam inscritas nos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), podem agendar o recebimento do conversor de TV pela internet ou por telefone (147).

Com 7 milhões de residências e mais de 20 milhões de habitantes, a metrópole marca uma nova etapa na desativação do sinal analógico. Até o momento, foram feitas duas experiências, uma piloto, no município goiano de Rio Verde, e uma segunda que englobou o Distrito Federal e cidades do entorno da capital federal.

“Uma vez resolvido o problema de São Paulo, certamente, nas demais capitais brasileiras esse trabalho será muito mais célere e facilitado”, ressaltou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. Até o final de janeiro, 86% dos residentes na região metropolitana já tinham aderido à transmissão digital. “Como a TV Digital está funcionando há quase de anos, foi a primeira capital brasileira a contar com sinal digital, provavelmente muitas pessoas que até tenham direito não tenham necessidade de tirar o kit para uso”, acrescentou Quadros.

Os kits de aparelhos continuarão a ser distribuídos por 90 dias após o desligamento do sinal analógico nas cidades da Grande São Paulo. A meta é que até o dia marcado para a desativação do antigo modelo de transmissão 93% dos moradores da região tenham aderido ao sistema digital. “A gente está entregando uma média de 80 mil kits por semana e a gente tem capacidade para entregar 130 mil kits por semana”, destacou o presidente da Seja Digital, Antonio Martelletto.

Com a mudança na transmissão do sinal de TV, as faixas de frequência serão disponibilizadas para ampliação das rádios FM e oferta de serviço de banda larga móvel de quarta geração (4G). Depois da Grande São Paulo, o encerramento do sinal analógico deverá ser feito em Goiânia, Recife, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte. Em setembro, o processo atingirá grandes regiões do estado de São Paulo: Campinas, Santos, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto e Franca.

“Pelo menos 80% da população [brasileira] vai estar só com a recepção digital até o final de 2018. O restante até 2023”, disse Martelletto.

