Depois de três jogos sem vitórias, dois sem sequer marcar um gol, o Santos quebrou o jejum neste sábado, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Venceu o Botafogo, de São Paulo, por 2 a 0, pela sexta rodada do Paulistão. Vitor Bueno e Rafael Longuine marcaram os gols.

As equipes fizeram um jogo amarrado, com muitos erros de passe e quase nenhuma chance mais clara de gol. O Santos tentou tomar a iniciativa no início, mas voltou a ser um time previsível, sem ritmo, sem movimentação. Nem sombra da equipe que sua torcida se acostumou a ver. Em toda a primeira etapa, apenas um lance importante: um chute de Vitor Bueno, que o goleiro Neneca defendeu em dois tempos.

O segundo tempo se manteve no mesmo nível: um jogo chato, de muitos toques de lado e nenhuma profundidade. O Botafogo estava na sua: deixava a bola com o Santos e buscava encaixar algum contra-ataque.

Na próxima rodada, o Santos encara o Corinthians, no próximo sábado (4), às 17h30, na Arena Corinthians. Já o Botafogo vai encarar o Mirassol, na sexta-feira (3), às 18h, em Ribeirão Preto (SP).