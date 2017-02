A lista de desfalques do Santos segue aumentando. Após perder os titulares Vanderlei, Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Renato, o Peixe também não conta mais com o lateral-esquerdo Caju para o Campeonato Paulista. Reserva imediato de Zeca, o jovem de 21 anos sofreu uma lesão subtotal no músculo reto femoral da coxa esquerda, problema considerado grave e de recuperação longa. Por conta disso, o clube decidiu cortá-lo do torneio estadual.

O lateral se machucou durante um treinamento no domingo passado (19) e o problema foi constatado após exames e avaliações por parte do departamento médico santista realizados na segunda-feira (20) e anteontem (21). A comissão técnica do alvinegro ainda estuda qual nome entrará na lista na vaga que deixada por Caju. A tendência é que o lateral-direito Daniel Guedes assuma a vaga. Com isso, o ambidestro Matheus Ribeiro ficará como substituto imediato de Zeca.

Caju iniciou sua recuperação com os fisioterapeutas santistas no CT Rei Pelé já no domingo passado. Todo o planejamento da recuperação está sendo feito pelo médico Rodrigo Zogaib. O Menino da Vila, porém, não tem expectativa de retorno aos gramados.