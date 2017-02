O lance que deu ao Santos a vitória por 3 a 2 sobre o RB Brasil neste domingo, no Pacaembu, pela segunda rodada do Paulistão, certamente vai agitar as discussões futebolísticas do fim de semana. Além de Kayke ter desviado com o braço, a bola não entrou no gol. Antes disso, o Peixe também tinha sofrido um gol de empate irregular – Nixon estava impedido. Vitor Bueno e Rodrigão marcaram os outros dois gols do time da Vila Belmiro. E Misael o outro da equipe de Campinas.

Na quarta-feira, às 20h45, na Vila Belmiro, o Santos recebe o rival São Paulo. Como o RB Brasil fez seu jogo da terceira rodada no último dia 8 (empate por 1 a 1 com o Santo André), a próxima partida do time na competição será no sábado, dia 18, contra a Ponte Preta, em Campinas.