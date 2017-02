O deputado federal e ex-prefeito de Rondonópolis Adilton Sachetti (PSB) que completa hoje 61 anos, passou por cirurgia anteontem (3), para retirada de um tumor na próstata. De acordo com a assessoria de comunicação do deputado, o procedimento cirúrgico ocorreu no período da tarde, no Hospital São José, em São Paulo (SP).

No dia 4 de janeiro, o parlamentar anunciou publicamente durante uma visita ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), em Rondonópolis, que foi diagnosticado com câncer de próstata e fez um alerta aos homens quanto a necessidade dos exames preventivos. ”Externo publicamente que estou com esta doença para que as pessoas, neste caso os homens, não tenham medo de fazer exames preventivos. Existe um preconceito do homem em fazer o exame do toque retal. Isso não envergonha ninguém, não tira pedaço e não vicia. É apenas um exame”, afirmou, na oportunidade, o deputado.

Sachetti já foi transferido para um quarto do hospital São José e passa por recuperação. Ele é casado com Rose Linde Sachetti e pai de três filhos. Em 2016, Rose e Adilton fizeram uma campanha para incentivar as pessoas a se cadastrarem no Redome (Relação de Doadores de Medula Óssea). A mulher do deputado descobriu que tinha leucemia. Nove meses após o resultado, ela passou por um transplante de medula óssea e hoje está bem de saúde.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o quarto tipo mais comum e o segundo mais incidente entre os homens.

A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quarto dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.