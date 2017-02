É celebrado hoje (23/2) os 112 anos de fundação do Rotary Internacional, a mais antiga organização não governamental mundial de serviços. Os rotarianos do Mundo estão desenvolvendo ações nesta data para destacar a importância de Rotary na sociedade. Em Rondonópolis, onde existem seis clubes de Rotary, várias atividades estão programadas para hoje.

Os rotarianos Claudemir Marques Cezareto (presidente) e Adriana Aparecida Ferrari (secretária), do Rotary Club de Rondonópolis Distrito de Vila Operária; Carlos Alberto Pereira, presidente do Rotary Club de Rondonópolis Cerrado; e Wagner Shimosakai, presidente do Rotary Club Rondonópolis Leste, estiveram ontem na redação do Jornal A TRIBUNA para evidenciar o aniversário da referida organização.

A programação na cidade começou nesta segunda-feira (20/2) com a realização de uma sessão solene pela Câmara Municipal, requerida pelo vereador Adonias Fernandes, em homenagem ao Rotary Internacional, quando os seis clubes de Rotary na cidade e o ex-governador de distrito Elmo Bertinetti receberam moções de aplausos.

Nesta quinta-feira (23), há um ato programado para as 8h da manhã, no Marco Rotário, na Avenida Rotary Internacional, em frente ao Shopping, em alusão aos 112 anos de Rotary no Mundo, com hasteamento de bandeira, execução do Hino Nacional e algumas falas. Na sequência, a comemoração continua com o plantio de 80 mudas de ipês no canteiro central da Avenida Daniel Clemente, na continuação da Avenida Presidente Médici. À noite, os rotarianos dos seis clubes locais participam de uma confraternização no Rotary Leste, na Vila Aurora.

Em termos de distrito, em Cuiabá, ocorre hoje o ato de entrega de 100 Academias da Terceira Idade para o Rotary, com a participação do governador do Estado, Pedro Taques. Cada clube vai ser contemplado com uma Academia da Terceira Idade, ao ar livre. Dessa forma, Rondonópolis vai ganhar, a partir dessa ação do Rotary em parceria com o Governo do Estado, seis novas Academia da Terceira Idade.

“Ser rotariano é a gente ter um comprometimento com a sociedade e os companheiros. É disponibilizar o nosso tempo para a sociedade e para quem precisa”, avaliou Carlos Pereira. “O Rotary teve e tem um papel muito importante, que confunde com o próprio desenvolvimento da cidade, pois através dele foram construídas várias entidades, como a Santa Casa, a Apae, o Lar do Idos, além de projetos que ajudam a muitos”, externou Wagner.

Claudemir destaca a relevância do projeto Banco de Cadeira de Rodas, do Rotary Club Distrito de Vila Operária, com a intenção de expandir a sua atuação, tendo em vista a grande demanda na área. Para isso, ele informa que o clube deu entrada no Ministério Público do Trabalho e na Procuradoria Geral da República em projetos para obtenção de recursos.

O tema do Rotary para a gestão 2016-2017 é “Rotary a Serviço da Humanidade”. São cerca de 1,225 milhão de membros em mais de 35 mil clubes. No Brasil, são aproximadamente 54 mil rotarianos e, em Rondonópolis, aproximadamente 200 integrantes. Wagner aponta que, no mundo, uma das ações que mais deu destaque ao Rotary foi a luta no combate à poliomielite, além da atuação em projetos sociais e a promoção da paz.

Localmente, existem o Rotary Club de Rondonópolis, fundado em 1968; Rotary Club de Rondonópolis Leste, fundado em 1977; Rotary Club de Rondonópolis Rondon, fundado em 1990; Rotary Club de Rondonópolis Distrito de Vila Operária, fundado em 2008; Rotary Club de Rondonópolis Rio Vermelho, fundado em 2010; e o caçula Rotary Club de Rondonópolis Cerrado, fundado em 2015. Também conta com os programas Rotakids, Interact e Rotaract, para diferentes faixas etárias.