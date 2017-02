Foi publicado no Diário Oficial da União, na edição do dia 19 de janeiro, o credenciamento da Faculdade IBG, mantida pelo IBG – Instituto Business Group de Ensino Superior, Pesquisa e Consultoria Ltda. A portaria já está em vigor e, com isso, Rondonópolis passa a contar agora com mais uma Faculdade. Em visita ao A TRIBUNA para divulgar a novidade, Eleri Hamer, diretor de relações com o mercado, Laudes Machado, diretor de projetos e Juarez Orsolin, diretor de planejamento e estratégia, todos professores do Instituto IBG, contaram que o processo para o credenciamento durou quatro anos.

“Era uma demanda que sentíamos, da sociedade que cobrava profissionais com perfil voltado para o mercado. Nós manteremos os convênios com as universidades, como já existe, mas agora teremos nossa bandeira própria. Oferecemos o curso de administração a partir de agosto, na contramão de tudo que existe hoje no nosso mercado. Aulas presenciais, relação com empresas e estrutura compacta. A intenção é manter uma estrutura pequena, para construir um profissional mais qualificado devido a esse serviço diferenciado”, disse Eleri Hamer. “O nosso aluno sairá habilitado para trabalhar, devido ao equilíbrio entre teoria e prática, além de obter também um perfil empreendedor. A nossa metodologia de trabalho vai de acordo com o modo operante do mercado”, completa Laudes Machado.

Em Rondonópolis desde 2009, o Instituto que oferece Educação Corporativa em nível de pós-graduação (mestrados profissionais, MBA’s, especializações), Educação Executiva (treinamentos e workshops), Pesquisa Aplicada, Consultoria Estratégica e Assessoria de Decisão, e recebe alunos de 20 municípios e 12 estados.

Agora, através da Faculdade IBG, torna-se uma verdadeira Business School, já que oferecerá cursos executivos, graduação em business, MBA’s executivos e os mestrados, estes últimos através de convênios com a Universidade do Vale do Itajaí – Univale (PR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel). “Geralmente investidores criam faculdades, nós não, somos investidores mas acima de tudo profissionais da educação criando uma Faculdade, e isso é muito importante quando se fala em ensino, existe compromisso com a qualidade da educação”, completa Juarez Orsolin.