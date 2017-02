Alvo do Santos na virada do ano, com investidas do Peixe, o meia Robinho do Atlético Mineiro revelou sonho de renovar com o Galo no fim deste ano. De acordo com o jogador, a equipe mineira oferece estrutura necessária para os jogadores conseguirem dar o melhor.

“Meu objetivo é de permanecer no Galo. Não falo da boca para fora. Você chega em um grande clube, com estrutura para trabalhar, o objetivo é ficar por mais tempo”, destacou o camisa 7.

O contrato de Robinho vence em dezembro de 2017. Tanto o clube quanto o jogador queriam a permanência na Cidade do Galo. O jogador disse que é provável a sequência.

“Ainda não tive conversas para renovação de contrato, mas isso é questão de tempo. Agora estou focado em jogar. Meu contrato termina no fim do ano e, se tudo correr da melhor maneira possível, a tendência é de uma renovação”, salientou.

No fim de 2016, as especulações em torno de uma transferência de Robinho para o Santos ficaram muito fortes, tendo informações, inclusive, de uma reunião do jogador e seus agentes com diretores da equipe paulista. O camisa 7 ressaltou a chateação que a situação causou.

“Fiquei chateado com informações a respeito do Santos. Tenho respeito pelo Santos, saíram notícias mentirosas na imprensa que foram ruins para minha carreira”, finalizou.