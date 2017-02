O Tribunal do Júri de Rondonópolis se reuniu ontem (20/2), na sede da Unisal, no Parque Universitário, para o julgamento de Anderson de Alcântara Dias, 35 anos, acusado de assassinar Osmair Rocha Correia, no dia 4 de novembro de 2012, na Vila Olinda. Ele foi condenado ontem a 08 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado. Foi mais uma sessão do Tribunal do Júri de Rondonópolis nas comunidades.

O julgamento de Anderson de Alcântara Dias, a princípio, estava previsto para ser realizado nesta terça-feira (21/2), mas foi antecipado pelo juiz Wladymir Perri, presidente do Tribunal do Júri, diante de pedido efetivado pelo Ministério Público do Estado, alegando compromisso institucional do promotor de Justiça que foi designado para o caso para esta data.

O julgamento do réu no Parque Universitário terminou por volta das 12h30 de ontem. O Conselho de Sentença decidiu que Anderson de Alcantara Dias cometeu o delito de homicídio simples, de acordo com as respostas às quesitações. “Quanto aos antecedentes [do réu] são péssimos, inclusive já teria sofrido condenações por fatos anteriores a presente ação penal, razão pela qual reconheço como maus os seus antecedentes”, consta na sentença.

“No que pertinente a personalidade do agente, embora não realizado nenhum estudo específico, pelo que foi relatado nos autos é agressiva e voltada para a criminalidade, notadamente ante a vasta ficha criminal do imputado, qual insiste em reiterar na prática delitiva, inclusive, como consignado acima, já sofrera condenações, de maneira que reconheço tal circunstância em seu desfavor”, continua o juiz na sentença.

Quanto às circunstâncias do crime, o juiz fez constar na sentença que as considera desfavoravelmente ao imputado, tendo em vista o delito cometido em via pública, em frente ao estabelecimento comercial, inclusive colocando em risco os transeuntes e clientes do referido comércio.

“De mais a mais, deixo de facultar ao réu o direito de apelar em liberdade, sobretudo diante do regime de cumprimento de pena ora imposto, bem como em face de que o imputado é contumaz na prática delitiva, sendo que sua liberdade é totalmente incompatível com a ordem pública, ou seja, a custódia cautelar, no caso em comento, é necessária para frear o ímpeto delituoso do imputado em questão”, explicou o magistrado.