Retomada do otimismo

Finalmente uma luz no fim do túnel começa a surgir na economia brasileira. O Jornal A TRIBUNA noticiou ontem que os empresários brasileiros vêm recuperando novamente a confiança, conforme pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador deixou o patamar da falta de confiança e passou a sinalizar confiança.

O estudo, que apontou um aumento na confiança de 3 pontos em relação a janeiro e de 16 pontos em relação a fevereiro de 2016, é indicador que o Brasil pode começar a sair da crise por que passa. Nesse sentido, temos de destacar que várias medidas tomadas pelo governo para o estímulo da economia vêm causando perspectivas positivas no setor produtivo.

Além do controle da inflação, temos de destacar a medida do governo de liberação para saque das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). A iniciativa deve injetar no mercado mais de R$ 40 bilhões, quantia expressiva que deve ser usada para quitação de dívidas e, principalmente, em novas compras.

Também podemos citar o anúncio do aumento para R$ 1,5 milhão do teto do valor do imóvel que pode ser financiado com uso do FGTS. Outra medida interessante é a proposta do “cartão reforma”, um benefício no valor de R$ 5 mil para famílias de baixa renda para aquisição de materiais de construção com fins residenciais. Nesses dois casos, ainda não foi informada data de início de vigência.

O cenário vem mudando para melhor e temos de torcer para que tudo dê certo, afinal o Brasil precisa reagir o quanto antes. Apesar dessas perspectivas otimistas, não podemos deixar de destacar que a retomada e manutenção do crescimento depende da redução da alta carga tributária do País, que penaliza, engessa e compromete o setor produtivo brasileiro.

O Brasil necessita de reformas, como a reforma trabalhista, mas sem excluir direitos essenciais da classe trabalhadora, de forma diferente do que propõe o governo para efetivar a reforma da Previdência, com sérias perdas aos trabalhadores. Apesar disso, já é um bom começo a alta na taxa de confiança, pois aquele empresário que acredita positivamente na economia tem a tendência de contratar, fazer investimentos e voltar a crescer. Tomara, afinal é o que precisamos!