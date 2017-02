Os pacientes que utilizam a Casa de Apoio “Antônia Maria Leonel” e também a ala oncológica, localizada na Santa Casa de Rondonópolis, iniciaram o ano com mais conforto e qualidade no tratamento. O motivo foi a conclusão de uma reforma no final de 2016, realizada pela Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), mantenedora dos dois locais que recebem pacientes em tratamento de câncer.

De acordo com o diretor administrativo e financeiro da Apor, Alex Rafael Alves da Silva, a reforma durou cerca de dois meses e foram investidos mais de R$ 66 mil com recursos doados pela Procuradoria Regional do Trabalho de Rondonópolis. “A Casa de Apoio recebeu pintura completa, teve a lavanderia coberta, troca de toda a fiação elétrica, instalação de cerca elétrica e alarme”, comentou.

A ala oncológica, com 1.746,71 m², também recebeu melhorias. “Todo o andar da ala também recebeu pintura, adequações no posto de enfermagem e sala de emergência e foram instalados bate macas em todo o espaço”, explicou o diretor.

Além da Casa de Apoio e da ala oncológica, a entidade também presta serviços à sociedade no Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama, construído a partir de doações. O local fica em Rondonópolis, na Av. Cuiabá, ao lado da Caixa Econômica Federal, e realiza exames de mamografia e vai iniciar os de ultrassonografia, através de convênios com o Consórcio Regional de Saúde, Hospital Regional e Prefeitura de Itiquira. O local precisa de mais parcerias, pois a capacidade de atendimento é de até mil exames por mês.

Doações para a Apor podem ser feitas pela conta de energia elétrica, cofrinhos espalhados pelo comércio de Rondonópolis e de municípios vizinhos, pelo sistema Moip e nas contas da Sicredi (Ag. 0809 – Conta Corrente 26095-9 – CNPJ 11.161.816/0001-13) e Banco Itaú (Ag.0499 – C/C 60894-1).