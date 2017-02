Racionamento de água na área central de Brasília começa na próxima segunda – 13h49′

O racionamento de água nas cidades abastecidas pelo reservatório de Santa Maria, no Distrito Federal, vai começar na próxima segunda-feira (27). De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o cronograma será anunciado nos próximos dias.

A medida é resultado da limitação na captação de água dos sistemas Descoberto e Santa Maria-Torto, determinada ontem (20) pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa). O baixo nível dos reservatórios, que deveriam estar acima dos 60% de capacidade, justifica a decisão. Às 8h30 desta terça-feira (21), o reservatório de Santa Maria, estava com 45% da sua capacidade, e a barragem do Rio Descoberto, com 37,6%.

Segundo o governo do Distrito Federal, o racionamento permanecerá em vigor até que haja segurança hídrica na região.

Reservatórios

Santa Maria é responsável pelo fornecimento de água de 24% da população de Brasília, incluindo o Plano Piloto, região central da cidade onde estão os prédios da administração pública federal. As localidades abastecidas pelo sistema já estavam com a pressão reduzida desde o dia 30 de janeiro.

Serão atingidas com o revezamento as seguintes regiões: Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Estrutural, Octogonal, Sudoeste, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Jardim Botânico, Paranoá, Itapoã, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Varjão, além do SOF Sul, Condomínio Park Sul Prime Residence e Living Superquadra Park Sul.

As regiões abastecidas pelo sistema do Descoberto estão em racionamento desde o dia 16 de janeiro. Ele atinge cerca de 1,8 milhão de pessoas em Águas Claras, na Candangolândia, em Ceilândia, no Gama, no Guará, no Núcleo Bandeirante, no Park Way, no Recanto das Emas, no Riacho Fundo I, no Riacho Fundo II, em Santa Maria, em Samambaia, em Taguatinga e em Vicente Pires.

Fonte: Agência Brasil