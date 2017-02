Racionamento de água em Brasília chega hoje na Asa Norte e no Noroeste – 09h16′

O abastecimento de água foi interrompido hoje (27) na Asa Norte, na Vila Planalto e no Noroeste, em Brasília. O rodízio nas localidades abastecidas pelo Reservatório de Santa Maria começou ontem (27) no Distrito Federal. Apenas os hospitais públicos e a Esplanada dos Ministérios não entrarão no racionamento.

De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o revezamento funcionará com um dia sem abastecimento (a partir das 8h), dois dias para religar e estabilizar o sistema e três de situação normalizada. O esquema será o mesmo aplicado nas regiões que recebem água da Barragem do Rio Descoberto, que estão sob racionamento desde janeiro.

A medida é resultado da limitação na captação de água dos sistemas Descoberto e Santa Maria-Torto, determinada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa). O baixo nível dos reservatórios, que deveriam estar acima dos 60% de capacidade, justifica a decisão; esse volume mínimo é necessário para não faltar água no período de seca na capital.

De acordo com a última medição da Adasa, o reservatório de Santa Maria estava ontem (27) com 46,5% da sua capacidade, e a Barragem do Rio Descoberto, com 40,41%. Segundo o governo do Distrito Federal, o racionamento permanecerá em vigor até que haja segurança hídrica na região.

Santa Maria é responsável pelo fornecimento de água de 24% da população de Brasília, incluindo o Plano Piloto, região central da cidade, onde estão os prédios da administração pública federal. As localidades abastecidas pelo sistema já estavam com a pressão reduzida desde o dia 30 de janeiro.

As regiões abastecidas pelo sistema do Descoberto estão em racionamento desde o dia 16 de janeiro. O reservatório é responsável por 65% da produção total de água do Distrito Federal e chega a cerca de 1,8 milhão de pessoas.

Rodízio Reservatório Santa Maria

Amanhã (1º), tem início a interrupção do abastecimento nas seguintes regiões: Lago Sul (QLs 12 a 28, QIs 17 a 29 e Conjuntos 1 a 3 da QI 13), Setor de Mansões Dom Bosco, Setor Habitacional Dom Bosco/Villages Alvorada, Condomínio Privê Morada Sul, Paranoá, Itapoã, Lago Norte (apenas SMLN, Lotes 1 a 13 do Trecho 13), Taquari, Condomínio RK, Império dos Nobres.

E na quinta-feira (2), o rodízio ocorrerá pela primeira vez na Asa Sul, no Lago Sul (QLs 2 a 10, QIs 1 a 15, exceto Conjuntos 1 a 3 da QI 13) e nos Jardins Mangueiral.

Fonte: Agência Brasil