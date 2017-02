Quem multa mais: amarelinhos ou semáforos?

Segundo reclamações dos munícipes, os agentes de trânsito de Rondonópolis, os famosos amarelinhos, em vez de atuarem no sentido de melhorar o tráfego na cidade, estão competindo com os semáforos na questão das multas.

Em junho de 2013, a reportagem do Jornal A TRIBUNA fez uma análise da folha de pagamento dos servidores municipais, e descobriu que tem agentes de trânsito ganhando em torno de R$ 12 mil bruto.Até aí tudo bem. O problema é que esses amarelinhos não atuam conforme reza a cartilha: educar, orientar o trânsito e em último caso autuar.

Em janeiro de 2016, o Estado de Mato Grosso publicou nota informando que a remuneração da Polícia Militar de Mato Grosso se tornou a 7ª maior do país, onde o provento do soldado passou para R$ 3.973,69. Fazendo uma comparação das atribuições desses dois profissionais da área da segurança pública, é correto afirmar que a atividade dos amarelinhos está muito aquém do esperado e não se justifica o alto salário que recebe, se se comparado com o papel exercido pelo policial militar que se expõe diuturnamente para defender a sociedade.

Diante do quadro acima, a sugestão que se coloca é: em vez de os amarelinhos insistirem nas continuadas notificações dos motoristas e donos de veículos, evidenciando a “indústria da multa”, que sejam eles migrados para a guarda municipal, vez que já existe lei autorizando a criação dessa instituição, para assim trabalharem mais e fazerem jus aos altos salários que recebem. Terá ela dentre outras finalidades afins, também ajudar a Polícia Militar nas rondas ostensivas inibindo a criminalidade, tanto na região central como nos bairros.

(*) Saulo Moraes é advogado e jornalista por formação acadêmica; e Renato Bala é jornalista e radialista.