Quando a justiça eleitoral tarda, falha

Antes de tudo, para esclarecer, não sou profissional do direito. Apenas um cidadão observador do cotidiano e que ainda tem a esperança como norteador e a indignação como combustível. É claro que precisamos reconhecer a evolução. A nossa justiça já foi pior. A Eleitoral, naturalmente avançou muito no sentido de proteger a sociedade dos maus políticos e das práticas indevidas. As diversas cassações que ocorrem a cada novo pleito são um exemplo indelével de que melhoramos como organização da sociedade.

Chego a acreditar que existe um certo temor dos candidatos por ela, contudo, um dos aspectos que, como cidadão comum, não consigo compreender, são os reiterados exemplos de absoluta incoerência que ela protagoniza. Não pretendo levantar qualquer outro viés que por ventura alguém possa aludir como justificativa, além da falta de eficiência e eficácia. Fato que normalmente serve de expediente em situações dessa natureza. Tanto para defender como para atacar. Pelo contrário, me reporto à falta de lógica e de coerência com que a justiça tem atuado em diversas situações envolvendo candidatos ou mesmo eleitos e empossados.

O principal deles se refere ao fato de tardiamente querer reparar falhas, impedir eleitos ou mesmo cassar empossados, muito tempo depois de ocorridos os pleitos, como atestam diversos exemplos Brasil afora. Para não utilizar casos nacionais, mais evidentes, e muitas vezes envoltos em nuvens de interesses que frequentemente temos dificuldade em distinguir e compreender, peguemos exemplos próximos.

Localmente, a nossa sociedade já foi muito prejudicada, principalmente com a atuação tardia dessa mesma justiça. Na prática, por muitas vezes a morosidade, inclusive nas eventuais denúncias, o que dirá na obtenção das sentenças. Com todos os recursos de informação de que o Estado tem à disposição na atualidade não é mais admissível que um sujeito se filie a um partido, se candidate, apresente suas credenciais, cumpra com os pré-requisitos da candidatura, faça campanha, seja bombardeado pelos oponentes durante quase seis meses, seja eleito, diplomado e então, somente então, durante o exercício de seu cargo, seja denunciado por algo que já era sabido antes dele se candidatar?

Obviamente haverão justificativas para essa aberração procedural e de evidente ineficácia e, por conseguinte, incompetência. Sempre há, por pior que seja a situação. Mas temos de reconhecer os prejuízos que casos dessa natureza trazem. Custa muito aos cofres públicos, além de causar enorme insegurança na gestão pública, principalmente do executivo, que já é uma das mais ineficientes de que se tem notícia.

Já tivemos aqui cassações que depois foram reconhecidamente errôneas, cujos desdobramentos, consequentemente trouxeram prejuízos enormes para a cidade. Ademais, o último caso local da denúncia do Ministério Público Estadual em desfavor do atual vice-prefeito Ubaldo Barros é mais um caso esdrúxulo.

Vamos analisar, sem viés jurídico ou político, por favor. Apenas de coerência: o caso aludido é de 2014 e nós estamos em 2017. Analisem comigo: será que é necessário todo esse tempo, com o vice-prefeito participando de todo o processo até ser diplomado para que só agora ele seja denunciado e eventualmente processado?

Como disse anteriormente, há explicações e justificativas para o caso, como todos os demais que prejudicam a nós como cidadãos, muito mais do que os eventuais envolvidos. Mas que é uma tentativa evidente de brincar com a nossa inteligência, ah isso é.

Será que a justiça eleitoral, assim como a justiça como um todo, falha, mas não tarda, ou exatamente falha, porque tarda? Está na hora da gestão da justiça enfrentar sua incompetência e deixar o frescor da inovação e da celeridade soprar sobre o mofo histórico que cerca esse poder, sob o risco de virar chacota, como em alguns casos já tem sido.

Até semana que vem.

(*) Eleri Hamer escreve esta coluna às terças-feiras. É professor, workshopper e palestrante – contato@elerihamer.com.br.