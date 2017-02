Seis homens foram presos e um menor de idade apreendido, em uma ação da Polícia Judiciária Civil (PJC) com o apoio da Polícia Militar (PM), contra uma associação criminosa que agia furtando toneladas de grãos de soja na zona rural de Alto Araguaia. Segundo a Polícia Civil, os criminosos esperaram um trem carregado de soja parar, abriram as bicas de um dos vagões e despejaram o produto ao solo. Mais informações na edição desta quarta-feira (8) do Jornal A TRIBUNA.