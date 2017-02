Profissionais da rede municipal de educação infantil aprovados e classificados em concurso público de provas e títulos, não foram incluídos na folha de pagamento do Município de Rondonópolis no mês de janeiro.

Os profissionais, que foram aprovados no concurso realizado em 2015, foram nomeados no dia 23 de dezembro e empossados no dia 29 de dezembro, pelo ex-prefeito Percival Muniz. Dos mais de 100 aprovados no referido concurso, 46 foram convocados e tomaram posse na ocasião.

Conforme o relato de alguns profissionais que entraram em contato com a reportagem, no dia 3 de janeiro de 2017 os mesmos foram até a Secretaria Municipal de Educação para se apresentarem e entrarem em efetivo exercício. “O exercício foi negado pelo fato de as escolas estarem em período de férias. Os profissionais foram proibidos de cumprirem seus horários nas escolas e desde já fazerem seus planejamentos, conhecerem as unidades escolares, decorarem as salas de aula e conhecerem o projeto político-pedagógico das escolas”, disse uma professora.

Em uma reunião realizada nesse mesmo dia, com a presença do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), ficou estabelecido, conforme ata recebida pela reportagem, que os empossados receberiam suas atribuições no último dia 30, e, enquanto isso, estavam em gozo de férias coletivas como todos os profissionais da educação Municipal estavam. “A maioria não tem dinheiro para se locomover durante o início do ano letivo”, disse uma professora, que após a convocação e nomeação se mudou para Rondonópolis, deixando o antigo emprego, e se deparou agora com a situação.

OUTRO LADO

A reportagem tentou contato durante dois dias com Sispmur, mas não obteve retorno. Com relação a Secretaria Municipal de Educação, Carmem Garcia Monteiro, atual secretária da pasta, explicou que os professores empossados terão a atribuição em sala de aula realizada hoje (3).

Carmem explica que, seguindo normativas do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) da educação, as atribuições de aulas devem seguir a ordem: professores efetivos, efetivos remanescentes, efetivos remanescentes por opção e, posteriormente, os nomeados.

“Solicitei um parecer à procuradoria-geral do Município sobre os vencimentos. Durante o mês de janeiro, eles não estiveram em sala de aula, e a lei estabelece que o vencimento está condicionado ao efetivo exercício do cargo. Então, somente após a atribuição em sala de aula que eles estarão em efetivo exercício, com direito ao pagamento. Como as atribuições acontecem amanhã [hoje] para eles, na folha de pagamento do mês de fevereiro, eles já estarão incluídos”, explicou a secretária.