O Primeiro Código Eleitoral brasileiro completou 85 anos, anteontem, 24 de fevereiro. O Código Eleitoral de 1932 foi consequência direta da luta da sociedade pela fiscalização e modernização das eleições. O Código teve como objetivos organizar, moralizar, dar transparência e coordenar as eleições. Nascido após a Revolução de 1930 e com o fim da primeira República, o legislador buscou com a norma diminuir as denúncias de fraudes, aumentando, assim, a legitimidade dos representantes escolhidos pela população.

As maiores conquistas instituídas pelo Código foram o voto secreto e livre e o sistema de representação proporcional. Em maio de 1932, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi instalado no Rio de Janeiro. Foi esta a norma que, pela primeira vez, fez referência aos partidos políticos e instituiu os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Uma curiosidade: seu artigo 57 já previa o uso de uma máquina de votar, o que ocorreria somente 64 anos depois, com o advento urna eletrônica a partir das eleições municipais de 1996.

VOTO FEMININO

A partir da aprovação do Código Eleitoral, por meio do Decreto nº 21.076, durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas, foi instituído o voto feminino no país. O artigo 2º dizia o seguinte: “é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código”.

No começo, o alistamento eleitoral era facultativo às mulheres, sendo dispensada a autorização do marido para que elas votassem. Em 1934, quando da inauguração de um novo Estado Democrático de Direito, por meio da segunda Constituição da República, os direitos da mulher de votar e ser votada passaram a figurar na Carta Magna.

Porém, a nova Constituição restringiu a obrigatoriedade do voto às mulheres que exerciam função pública remunerada, permanecendo facultativo o das demais. A igualdade plena, ou seja, homens e mulheres sendo obrigados a se alistar e votar, independentemente se exerciam ou não função remunerada, só ocorreu por meio do Código Eleitoral de 1965, que vigora até hoje.

Em consequência dessa mudança, o TSE publicou a Resolução nº 7.700, de 2/12/1965, que comunicava que as mulheres tinham o prazo de um ano para se alistar, sob pena de incidirem na hipótese de multa eleitoral.

No dia 9 de janeiro de 2015, a presidente a então Dilma Rousseff sancionou uma lei declarando o dia 24 de fevereiro como data comemorativa da conquista do voto feminino no país.