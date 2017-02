A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a zero hora de hoje (24) e seguirá até a meia-noite de quarta-feira de cinzas (1º), a Operação Carnaval 2017 em todo o Brasil. Nos trechos sob responsabilidade da 2ª Delegacia da PRF, em Rondonópolis, entre Juscimeira e a divisa com Mato Grosso do Sul, pela BR-163, e entre Rondonópolis e a divisa com Goiás, pela BR-364, a fiscalização será reforçada, inclusive com a utilização de etilômetros. As atividades fazem parte da ação chamada Operação RodoVida 2016/2017, iniciada em 16 de dezembro do ano passado.

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações. “Nós fizemos um levantamento de pontos estratégicos, que registram maior incidência de acidentes, e o efetivo estará todo voltado para coibir abusos. A gente pede que além de não beber e dirigir, os motoristas dirijam com cuidado, respeitando os limites de velocidade, não forçando ultrapassagens e também atentos às condições climáticas e trechos de rodovia em obras”, lembra o chefe da 2ª Delegacia da PRF, Audynei Rocha Almeida.

BEBIDA E DIREÇÃO

Desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$ 2.934,70. Em caso de reincidência, a multa passa para R$ 5.869,40. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega à submeter-se aos testes.

Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB. Esta situação ocorre quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indica 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Contudo, a fiscalização da PRF não se restringirá ao álcool. Além dessa conduta, muitas outras situações de risco estarão na mira dos agentes, como as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO

Para melhorar a segurança nas estradas durante os dias de folia, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples durante o período, com o objetivo de melhorar a segurança para os veículos de passeio. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensão excedente devem obedecer aos horários. Hoje (24), o tráfego fica restrito de 16h até zero; amanhã (25), das 6h até 12h; terça-feira (28), de 16h a zero hora e quarta-feira (1), das 6h até 12h.