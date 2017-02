Uma sequência de reviravoltas ontem (22) ameaçou a realização do clássico entre Flamengo e Vasco, no próximo sábado (25) de Carnaval, pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida, no entanto, foi confirmada pelo prefeito de Volta Redonda (RJ), Samuca Silva, após garantias da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

ENTENDA O CASO

No início da tarde de ontem, dirigentes da FERJ e da Polícia Militar, junto com o juiz Guilherme Schiling, decidiriam que a liminar que impede a presença de torcida mista nos clássicos do Rio de Janeiro seria suspensa. Assim, definiu-se que Flamengo e Vasco se enfrentariam no próximo sábado de Carnaval com arquibancadas divididas de forma igualitária.

Em seguida, a FERJ, sem comunicar a prefeitura de Volta Redonda, confirmou o jogo para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16h. A prefeitura da cidade, porém, soltou uma nota oficial afirmando que não tinha condições de receber o clássico por falta de efetivo policial para garantir a segurança dos torcedores.

“Fomos pegos de surpresa, não participamos da reunião no Rio. A princípio até soltamos uma nota porque não tínhamos condições de receber o jogo. Mas depois, recebemos uma ligação da Polícia Militar e da FERJ de que receberíamos todo o apoio para ter a partida”, afirmou o prefeito Samuca Silva, de Volta Redonda.

Logo em seguida a emissão da nota descartando a partida, a FERJ entrou em contato com a prefeitura de Volta Redonda e prometeu o GEPE (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) para a segurança interna do Raulino de Oliveira, além da garantia do policiamento da PM na escolta de torcidas.

“Estou aqui para resolver e ser um parceiro do futebol. É sempre uma satisfação receber aqui Flamengo e Vasco, emitimos a nota inicial porque temos responsabilidade e não poderíamos garantir a segurança. Deveríamos sim ter sido comunicados antes, mas o importante é que recebemos as garantias e amanhã (hoje, dia 23 de fevereiro) começaremos a planejar este clássico do sábado”, completou o prefeito.