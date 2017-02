O início fulminante de Lucas Pratto no São Paulo empolgou a torcida: três gols, todos de cabeça, em dois jogos. Ele foi o protagonista da virada por 3 a 2 sobre o São Bento, anteontem (21), no Morumbi, em São Paulo (SP). O bom desempenho como titular no novo clube lhe dará a chance de sonhar com o objetivo maior: disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a Argentina.

Para isso, conta com a aprovação do técnico Edgardo Bauza, comandante da Seleção e ex-técnico do Tricolor Paulista, responsável por lhe dar boas referências do time do Morumbi.

“Não tive a oportunidade de jogar na Seleção até o ano passado. Para outros jogadores foi mais fácil. Não quero deixar a oportunidade mais importante da minha vida, que é a Copa. A minha participação na Seleção e na Copa depende 100% do que vou fazer aqui. Então, o São Paulo é tão importante ou mais do que a Seleção. Se não fizer as coisas bem, não vou chegar”, disse.

Questionado sobre se pode virar ídolo do São Paulo ou seguir os passos de Calleri, autor de 16 gols no ano passado, Pratto preferiu adotar cautela.

“Falei ontem (anteontem, dia 21 de fevereiro) que os ídolos são Rogério Ceni, Lugano e os jogadores que conseguiram títulos. Quero brigar por títulos. Depois de um tempo, com coisas importantes, aí a torcida e o clube vão considerar ídolo. Espero fazer as coisas bem como fez Calleri no ano passado e continuar por esse caminho. Ele fez gols e deixou sua marca no clube. Para ser ídolo, falta muito. É só o começo”, afirmou.

A rápida adaptação ao São Paulo é fruto do encaixe da equipe, segundo Pratto. O argentino chegou em meio à boa fase do Tricolor Paulista, com vitória e quebra de tabu contra o Santos na Vila Belmiro (desde 2009 o time não ganhava na casa do rival e venceu por 3 a 1, no dia 15 de fevereiro). O entrosamento com os novos companheiros se deu pelo conhecimento anterior dos antigos embates, quando ele defendia o Atlético Mineiro.

Contratado por 6,2 milhões de euros, Pratto é o maior investimento da gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Por isso, ele quer retribuir dentro de campo.

“Quero devolver essa confiança nos jogos e atuando bem, tentando fazer gols, responsabilidade da minha posição, mas ajudando também o time a ser mais competitivo e brigar por títulos. Nos últimos anos tenho atuado em times que brigam para serem campeões. O mais importante é brigar por coisas importantes. Estou em um time competitivo para isso”, disse.

Pratto e os outros titulares do São Paulo fizeram treino regenerativo ontem (22). Os reservas tentaram trabalhar no gramado do CT da Barra Funda, mas foram impedidos por uma forte tempestade. O Tricolor Paulista volta a campo no próximo sábado (25), contra o Grêmio Novorizontino, às 18h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).